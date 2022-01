Neue Watchlist: Deutschland Top Aktien Index (TIXX)

Liebe onvista-Nutzerinnen und Nutzer, wir haben vor kurzem eine weitere Experten-Watchlist hinzugefügt, die Sie unter dem Namen Deutschland Top Aktien Index (TIXX) im my onvista-Bereich finden. Die neue Watchlist im Überblick In dieser Watchlist haben Sie einen Überblick darüber, welche Einzelwerte aktuell als Grundlage für den Deutschland Top Aktien Index (TIXX*) dienen. Während die großen Aktien-Indizes wie Dax oder EuroStoxx 50 vor allem auf quantitative Merkmale zur Aktien-Auswahl setzen (z. B. Markt-Kapitalisierung oder Free Float), überzeugt der TIXX durch Qualität: Nur diejenigen Aktien werden in den TIXX und die Watchlist aufgenommen, die mittelfristig eine besonders starke Entwicklung vermuten lassen. Basis der vierteljährlichen Überprüfungen des TIXX sind umfangreiche und vollautomatisiert durchgeführte Analysen der allgemeinen Marktstimmung durch Stockpulse, einem Pionier in der Welt der Emotional Data Intelligence für die Finanzmärkte. Stark auch in schwierigen Börsenphasen Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX*) hat seine herausragenden Qualitäten auch immer in schwierigen Phasen bewiesen. Etwa im Börsenjahr 2020, als die Finanzmärkte weltweit im Zuge der Corona-Krise eingebrochen sind, der TIXX eine überdurchschnittliche Aufholjagd hingelegt und mit +19 Prozent den MDAX um 10 Prozentpunkte geschlagen hat. In 2021 hängte der TIXX den MDAX auch deutlich mit +5 Prozentpunkten ab, obwohl der MDAX mit +14 Prozent ein sehr gutes Jahr hingelegt hat (Stand aller Performance-Angaben: 31. Dezember 2021). Quelle: tixx.one Mehr über den TIXX erfahren Die Entwicklung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX*) ist unter der ISIN DE000A26RWY8 abrufbar. Ein direktes Investment in den TIXX ist nicht möglich. Für Anleger hat UniCredit ein Index-Zertifikat auf den Deutschland Top Aktien Index aufgelegt, das die Entwicklung dieses Index nahezu 1:1 abbildet. Die Entwicklung dieses Index-Zertifikats ist unter der ISIN DE000HZ5UBV2* abrufbar. Werfen Sie jetzt einen Blick in die neue Watchlist. Diese wird regelmäßig aktualisiert. Kostenlos registrieren und alle onvista Funktionen freischalten Sie sind noch nicht bei onvista registriert? In weniger als zwei Minuten haben Sie Zugang zu wertvollen Funktionen wie Musterdepots, Watchlisten und Benachrichtigungen!