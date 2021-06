Mit my onvista persönliche Musterdepots und Watchlisten anlegen

Dafür muss man nur my onvista Mitglied werden: einmalige kostenfreie Registrierung und dann viele Vorteile und persönliche Einstellungsmöglichkeiten genießen.

Eine kostenfreie Registrierung bei my onvista birgt also jede Menge Vorteile. Denn dann können Sie die Services und Informationen auf onvista viel besser an Ihre Bedürfnisse anpassen und Sie haben Zugriff auf Informationen, die Ihnen sonst verborgen bleiben, wie beispielsweise Watchlisten und Musterdepots von Experten, eine Übersicht der beliebtesten Werte der my onvista Community in unterschiedlichen Assetklassen (Aktien, ETFs, Fonds, Derivate und Anleihen)

Der erste Schritt: einmalig kostenfrei anmelden, Anmeldung bestätigen und los geht´s.

Sie möchten den Überblick über interessante Werte behalten, diese vergleichen und sie nicht bei jedem Besuch neu aufrufen?

Dann legen Sie sich eine Watchlist an, speichern die Werte dort ab und rufen die Watchlist bei Ihrem nächsten Besuch bequem wieder ab.

Sie möchten Werte beobachten als Entscheidungsgrundlage für eine Neuanlage?

Legen Sie sich einfach in my onvista ein Musterdepot an, kaufen Sie die Werte virtuell und beobachten Sie sie eine Zeitlang bis Sie eine Anlageentscheidung treffen.

In unserem Video erfahren Sie ganz anschaulich, wie Sie Schritt für Schritt Ihre Werte zum Musterdepot hinzufügen und welche Einstellungen Sie bei Ihren virtuellen Käufen tätigen können.

Learning by doing war schon immer eine gute Devise.

Sie haben noch wenig Erfahrung an der Börse und haben den Schritt zum ersten echten Wertpapierkauf noch nicht gewagt?

Üben Sie mit einem Musterdepot, simulieren Sie erste Käufe und lernen Sie die Börse zu verstehen. Dann ist der Weg zum ersten echten Trade auch nicht mehr weit.

Eröffnen Sie doch schon Mal ein Depot. Es dauert ein bisschen bis die Depoteröffnung abgeschlossen ist. Und dann sind Sie gut vorbereitet und können direkt loslegen, sobald Sie soweit sind. Welches Depot zu Ihren Anforderungen und Ihrem Tradingverhalten passt, können Sie in unserem Depotvergleich herausfinden.

Eine Grundvoraussetzung für den Börsenerfolg ist die Wahl des passenden Depotanbieters. Denn sowohl die Ordergebühren, als auch die Funktionen des Depots sollte man nicht außer Acht lassen!

Grundsätzlich gilt: Wer häufig beziehungsweise sehr oft mit Aktien, ETFs, Derivaten oder sonstigen Wertpapieren handelt, sollte beim Depot zunächst auf möglichst niedrige Ordergebühren achten. Dann kann die Depotgebühr als weiteres Entscheidungskriterium mit einbezogen werden. Erfolgen Wertpapiertransaktionen dagegen eher selten, dann sollte umgekehrt die Gebühr für die Depotführung im Vordergrund stehen, und die Ordergebühren das zweitrangige Kriterium darstellen.

onvista bank: Kostenfreie Depotführung, nur 5 € Orderprovision für alle Wertpapiere und an allen deutschen Handelsplätzen.

Die onvista bank ist durch die kostenfreie Depotführung und die konstant niedrigen Ordergebühren eine beliebte Wahl bei Anlegern in ganz Deutschland. Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf Ihre Finanzgeschäfte. Kein Gebührenchaos und kein langes Rechnen.

Sie haben bereits ein Depot und wollen weitere Werte bei onvista beobachten?

Verbinden Sie Ihr echtes Depot in my onvista und erhalten eine Vermögensübersicht über all ihre Wertpapieranlagen: immer aktuell, schnell abrufbar und auch über die onvista App jederzeit einsehbar.

Beim nächsten Mal erfahren Sie, wie Sie Signalfunktionen für Ihre Werte einrichten, wie Sie in my onvista von Experten lernen, wie Sie vom Schwarmwissen profitieren und vieles mehr.