Mit my onvista von Signalen, Experten und Schwarmwissen profitieren

Heute erfahren Sie, wie Sie Signalfunktionen für Ihre Werte im Musterdepot einrichten, wie Sie vom my onvista Schwarmwissen profitieren und wie Sie sich in my onvista von Experten inspirieren lassen.

Wenn Sie sich bereits für den persönlichen Bereich my onvista angemeldet haben und vielleicht schon Ihr erstes Musterdepot oder ihre erste Watchlist angelegt haben, dann können Sie jetzt die folgende Funktion testen.

Die Signalfunktion

Schauen Sie sich dazu gerne unser Erklärvideo auf YouTube an:

Und hier auch nochmal auf die Schnelle erklärt: Sie beobachten einen interessanten Wert in Ihrem Musterdepot und möchten eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein oberes oder unteres Kurslimit erreicht wird, um beispielsweise einen Kauf oder Verkauf zu tätigen.

So einfach fügen Sie ein Signal hinzu:

Sie gehen zu der gewünschten Position, öffnen das drei Punkte Kontextmenü ganz rechts und wählen „Signal hinzufügen“ aus. In dem sich daraufhin öffnenden Fenster können Sie ein oberes und unteres Limit eingeben, bei deren Erreichung Sie benachrichtigt werden möchten. Sie erkennen an einem Gockensymbol neben dem Positionsnamen, dass Sie die Signalfunktion eingestellt haben. Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail und über die App.

Sie haben unsere kostenlose App noch nicht heruntergeladen?

Vom Schwarmwissen profitieren oder die Community-Funktionen in my onvista

Damit man als my onvista Nutzer zusätzlich Inspiration von anderen Anlegern für die eigenen Anlagen finden, blenden wir in der my onvista Übersicht einen Überblick zu den aktuell beliebtesten Werten ein. Neben Aktien finden sich dort auch Anleihen, Derivate oder Fonds/ETFs. So bekommen Nutzer schnell neue Anlageideen. Ebenfalls auf der Übersichtsseite finden Anleger individuelle Informationen zu den eigenen Positionen, wie beispielsweise die wichtigsten Termine zu allen Depotwerten.

Experten-Watchlisten und Experten-Musterdepots als Inspiration

Dass my onvista Wert auf interaktive Funktionen legt und die Community großschreibt, sieht man in vielen Bereichen. Neben individuell eingeblendeten Produktvorschlägen und anderen Anregungen hat my onvista mit den Experten-Musterdepots und Experten-Watchlisten eine Funktion geschaffen, die Anlegern kostenlos Profi-Informationen bietet. Erfahrene Börsenexperten zeigen Nutzern dort, wie sich mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen lässt.

Wählen Sie in der my onvista Übersicht in der Auflistung Ihrer Musterdepots und Watchlisten: Experten-Musterdepots abonnieren oder Experten-Watchlisten abonnieren:

Das Mahlzeit Musterdepot orientiert sich an der täglichen YouTube-Sendung „Mahlzeit“ in der onvista-Experte Markus Weingran regelmäßig neue Anlageideen vorstellt. In der Vergangenheit konnten Anleger hier bereits wertvolle Tipps abgreifen und im zugehörigen Musterdepot konkret sehen, wie man eine vielversprechende Aktie langfristig handelt. Vom Kauf in passender Positionsgröße über das Halten bis hin zum Verkauf: Nutzer der Experten-Musterdepots bleiben bei spannenden Aktien immer am Ball.

Sie kennen unser börsentägliches YouTube-Format „Mahlzeit“ noch nicht? Reinschauen lohnt sich!

Wer erfolgreich an der Börse anlegen will, braucht hin und wieder Inspiration. Nutzer von my onvista können mit Experten-Watchlists Anlageprofis wie George Soros oder Warren Buffett über die Schulter blicken. Wir analysieren dafür die Nachrichten rund um die Star-Investoren und listen die spannendsten Werte für Sie auf. Auch Markus Weingran führt einige themenbezogenen Watchlists. Mit dabei: Die besten Aktien-Schnäppchen, alles rund um Wasserstoff, Corona-Impfstoff oder Silber.

Viel Erfolg bei Ihren Investments!