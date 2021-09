[Jetzt live] Die verbesserte Suchfunktion von onvista

Was ist das?

Die Suchfunktion von onvista hilft Ihnen nach Wertpapieren, Indizes und weiteren Anlagemöglichkeiten auf onvista.de zu suchen. Durch die Überarbeitung dieser Funktion werden Suchergebnisse nun schneller und übersichtlicher für Sie angezeigt. Die verbesserte Suche ist bereits in Ihrem my onvista-Bereich verfügbar und wird bald auf ganz onvista.de nutzbar sein.

Warum ist das wichtig?

Durch die neu gestaltete Suchfunktion ist es nun noch einfacher Wertpapiere zu suchen und zu finden. Schneller, übersichtlicher und noch einfacher zu bedienen.

Wie funktioniert das?

In der Navigationsleiste finden Sie oben rechts ein Feld zur Eingabe Ihrer Suche. Hier können Sie nach Wertpapieren wie Aktien, ETF, Fonds, Anleihen etc. oder auch nach beliebten Indizes suchen. Durch einen Klick in das Suchfeld erhalten Sie zehn beliebte Suchvorschläge übersichtlich angezeigt. Wenn Sie einen Suchbegriff, z.B. "DAX", eingeben, können Sie sich alle Ergebnisse für diesen Suchbegriff mit einem Klick anzeigen lassen.

Auf der neu gestalteten Ergebnisseite sehen Sie nun, in welchen Kategorien Ergebnisse zur eingegebenen Suche gefunden wurden. Dabei werden Ihnen je Kategorie nun die fünf ersten Ergebnisse angezeigt.

Die Filter auf der linken Seite erleichtern es Ihnen die Ergebnisse einzugrenzen und relevante Einträge anzuzeigen.

Wenn Sie alle Suchergebnisse für Ihre Suche anzeigen lassen möchten, klicken Sie einfach auf den nebenstehenden Link und sie sehen alle Ergebnisse in dieser Kategorie.