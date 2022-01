Neu: onvista cashback  - Einfach rentabler Fondssparen

Direkt zu Beginn des Jahres haben wir, in Zusammenarbeit mit Rentablo, eine spannende Neuerung für Sie: onvista cashback.

Das Prinzip ist simpel: Wir holen für Sie die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen Ihnen die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus. Somit wird Fondssparen für Sie noch rentabler.

Das Wichtigste im Überblick:

100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für Fonds

Auszahlung der Bestandsprovision - auch für bereits gekaufte Fonds

Garantiert kostenfrei!

Auch für Firmen und Stiftungen nutzbar!

Was ist onvista cashback? Und wer ist Rentablo?

onvista cashback ist eine Zusammenarbeit mit Rentablo, einem Fondsdiscounter "2.0". Wie bei anderen Fondsdiscountern können Sie mit onvista cashback fast alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen. Wir gehen beim Cashback aber noch einen Schritt weiter: Als onvista cashback Kunde erhalten Sie generell 80 % der Bestandsprovision eines Fonds erstattet, und zwar quartalsweise. Wie viel, hängt vom Fonds und der jeweiligen Depotbank ab. Sie können das direkt hier auf der Aktionsseite* ausrechnen.

Wo gehen die Fondsanteile hin?

Ihre Fondsanteile sind und bleiben da, wo sie immer sind: bei Ihrer Depotbank. Rentablo darf weder Ihre Fondsanteile verkaufen noch Fondsanteile für Sie kaufen. Wie gesagt: Ein Service für echte Selbstentscheider. Bei Ihrer bisherigen oder neuen Depotbank gibt es nur einen Betreuerwechsel. Rentablo wird als Ihr Betreuer eingetragen und verzichtet sofort auf Abschlussprovisionen (Ausgabeaufschläge) und schüttet Bestandsprovisionen als Cashback zu den hervorragenden onvista cashback Konditionen an Sie aus.

Was kostet es mich onvista cashback zu nutzen?

onvista cashback wird Sie niemals etwas kosten - Sie werden immer ein Plus erzielen (auch wenn wir etwas daran verdienen). Ehrenwort! Wovon wir leben? Von einem Teil der Bestandsprovision, der für den Service bei uns bleibt. Cashback erhalten Sie bereits vom ersten investierten Euro an. Es gibt keine Mindestdepotgröße. Sie erhalten von Anfang an 80 % der an uns ausgeschütteten Bestandsprovision.

Was muss ich dafür tun?

Nicht viel. Auf der Aktionsseite sehen Sie die acht onvista cashback Partnerbanken. Wenn Sie bereits Fondsanteile bei einer dieser Depotbanken verwahren, ist es besonders einfach. Sie beantragen das onvista cashback und damit lediglich einen Betreuerwechsel. Das dauert nur wenige Minuten. Wenn Ihre Depotbank hier nicht aufgeführt sein sollte, ist es notwendig, ein neues Depotkonto mit Rentablo als Betreuer bei einer der acht Partnerbanken zu eröffnen. Das geht ebenfalls innerhalb weniger Minuten.

Das sagen zufriedene Kunden

"Um die Kosten von aktiven Investmentfonds in Richtung ETF-Niveau zu drücken, nutze ich das Fonds-Cashback. Das garantiert die höchste Rückerstattung von Provisionen."

Sie sind Fondssparer und möchten die Rendite Ihrer Investments verbessern? Dann rechnen Sie doch einfach unverbindlich Ihr mögliches Cashback aus!