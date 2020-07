Facebook Investmentidee - Auszug aus Platow Börse vom 01.07.2020

Liebe Leser,

Sie haben es in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen. Der kostenlose Mitglieder Bereich my onvista wurde von Grund auf erneuert. Im Mitgliederbereich können Sie sowohl Ihre Watchlists als auch Ihre Musterdepots anlegen und pflegen.

Darauf aufbauend haben wir den onvista club gegründet. Gegen eine geringe monatliche Gebühr lassen sich Zusatzservices wie Werbefreiheit oder Realtimekurse der Börse Frankfurt und XETRA auf onvista.de nutzen.

Nun möchten wir Ihnen eine weitere Neuerung vorstellen. Die Redaktion der Platow Börse hat sich bereit erklärt mit uns in den nächsten Wochen einige Ihrer Empfehlungen zu teilen.

Aber dabei alleine möchten wir es nicht belassen. In Kürze werden wir Ihnen den Live Zugriff auf ein Vielzahl der Empfehlungen ganz frisch aus der Platow Redaktion in einem Musterdepot transparent darstellen.

Einen kleinen Vorgeschmack lesen Sie hier:

Platow Börse Ausgabe vom 01.07.2020:

Facebook – Einstiegschance nutzen!

Nein, Mark Zuckerberg hat es derzeit nicht leicht. Nachdem der Facebook-Chef fragwürdige und zum Teil unwahre Posts von US-Präsident Donald Trump kommentarlos in seinem sozialen Netzwerk hatte stehen lassen, setzten zahlreiche Unternehmen in den vergangenen Tagen ihre Werbeetats aus.

Der jüngste Kursrutsch der Aktie hat den Facebook-Gründer, der fast unangefochten die Geschicke des sozialen Netzwerks bestimmt, um etwa 9,5 Mrd. US-Dollar ärmer gemacht. Zuckerberg wird es verkraften können, sein Vermögen wird auf rd. 80 Mrd. Dollar geschätzt. Zudem dürfte der Werbeboykott, dem sich zuletzt mit Coca Cola, Diageo, Unilever, Starbucks und Honda auch etliche Branchengrößen anschlossen, am Ende doch nur von kurzer Dauer sein. Zwar macht Facebook 99% seiner Umsätze mit Werbepartnern, doch das sind nach Schätzungen insgesamt auch rd. 8 Mio. Unternehmen. Weil die meisten Werbeflächen über eine sogenannte „Automatic Auction“ in Echtzeit vermarktet werden, steht bei jedem Ausfall in der Regel ein anderer Werbetreibender parat, um die Fläche zu füllen. Schon bei YouTube im Jahre 2017 und bei Facebook selbst im Gefolge der Cambridge Analytica-Datenkrise war der moralische Aufschrei nur von kurzer Dauer, ehe ökonomische Zwänge einsetzten. Denn zusammen mit Google steht Facebook für die Hälfte des weltweiten digitalen Werbemarktes, und niemand kann es sich leisten, dauerhaft auf die 3 Mrd. monatlichen Nutzer zu verzichten.

Zumal Zuckerberg am Freitagabend einlenkte und Verbesserungen versprach. Spätestens mit den Hj.-Zahlen am 22.7. werden die fundamentalen Daten der Aktie (221,24 Dollar; US30303M1027) wieder im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Durch den jüngsten Kursrutsch ist die Aktie inzwischen mit einem für Facebook attraktiven KGV von 30 bewertet. Wenn die großen Werbepartner wie von uns erwartet nach einem Monat der Abstinenz wieder Anzeigen schalten, so hätten maximal 5% der geschätzt 75,5 Mrd. Dollar schweren Werbeeinnahmen kurzzeitig im Feuer gestanden. Das wird Facebook angesichts von zweistelligen Zuwachsraten verkraften können.

Nachdem wir in der Corona-Krise bei Facebook ausgestoppt wurden, raten wir zum Wiedereinstieg. Der Stopp landet bei 169,90 Dollar.

Kurs und Chart der Facebook Aktien vom 01.07.2020