Jetzt neu: Echte Wertpapierdepots in Ihren my onvista Account einbinden

Liebe onvista-Nutzer,

es ist soweit: in einer ersten Beta-Version können Sie in Ihrem persönlichen my onvista Bereich Ihre echten Wertpapierdepots einbinden.

Das bringt jede Menge Vorteile:

Sie sparen sich aufwendiges Nachbilden ihrer echten Depots in einem my onvista Musterdepot.

Sie können beliebig viele Echtdepots hunderter Banken und Broker verbinden.

my onvista bietet Ihnen damit eine Vermögensübersicht Ihrer gesamten Wertpapieranlagen mit nur einem Login.





Und so verbinden Sie Ihr Echtdepot in wenigen Schritten:

Sie loggen sich über https://beta-my.onvista.de/ in Ihren my onvista Account ein. In der Übersicht unter Echtdepots klicken Sie auf „Depot verbinden“.



Um das Bankdepot zu verbinden, müssen Sie nochmal Ihr my onvista Passwort eingeben und einwilligen, dass Ihre Depotdaten SICHER an die onvista media GmbH übermittelt werden dürfen.



Sie werden danach an unseren Partner finleap connect weitergeleitet, der für die Übermittlung der Daten verantwortlich ist.



Danach wählen Sie Ihre Bank/Broker aus, geben Ihre Kontonummer/User ID und Ihr Passwort bzw. Ihr Pin ein und schon können Sie Ihr Echtdepot in Ihrem my onvista Account einsehen.

Und so sieht ein Echtdepot dann aus, wenn es verbunden ist:



Wie finden Sie unsere neue Funktion? Können wir noch etwas

verbessern?

Wir freuen uns auf Ihr Feedback über unser Kontaktformular oder direkt über eine Feedbackfunktion in my onvista.

Ihr onvista-Team