Chartzeit – Jetzt jeden Mittwoch live auf dem onvista YouTube Kanal

Immer mittwochs um 17 Uhr geht jetzt unser neues YouTube Format Chartzeit mit Profitrader Martin Goersch an den Start.

Hier werden die aktuell aus Chartsicht interessantesten Aktien besprochen und als Zuschauer haben Sie nicht nur die Möglichkeit spannende Handelsideen mitzunehmen, sondern auch Ihre Fragen im Livechat zu posten. Am Ende jeder Sendung werden dann eine Auswahl der Zuschaueraktien vom Profi unter die Lupe genommen.

Was ist eigentlich Chartanalyse?

Die Chartanalyse besagt, dass Kursverläufe und Formationen eines Wertpapiers in regelmäßigen Abständen wiederkehren und man daraus zukünftige Kurse vorwegnehmen kann. Die Chartanalyse, auch technische Analyse genannt, befasst sich also ausschließlich mit dem Verhalten des Finanzmarktes, also mit der Kurshistorie und ggf. dem Handelsvolumen der Basiswerte, betriebswirtschaftliche Daten des Unternehmens oder das volkswirtschaftliche Umfeld werden nicht miteinbezogen.

Wie zuverlässig ist Chartanalyse?

Verschiedene charttechnische Indikatoren wie der RSI (Relative Stärke) zeigen an, ob ein Markt oder eine Aktie stark überkauft oder überverkauft ist. Allerdings gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass die Chartanalyse einen Rückschluss auf die künftige Kursentwicklung einer Aktie ermöglicht.

Was sind Sinn und Nutzen der Chartanalyse?

Auf diese Art und Weise wird das Ziel verfolgt, günstige Kauf- oder Verkaufszeitpunkte für bestimmte Werte zu ermitteln. Der Markt soll übertroffen werden.